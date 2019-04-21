Путин выразил соболезнования в связи с трагедией на Шри-Ланке

Россияне разделяют скорбь родных и близких погибших и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших, подчеркнул глава государства.

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования президенту Шри-Ланки Майтрипале Сирисене в связи с гибелью 180 человек в результате серии взрывов в Коломбо. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

— Примите самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями серии террористических актов в городах вашей страны... В нашей стране разделяют скорбь родных и близких погибших и надеются на скорейшее выздоровление всех раненых, — говорится в сообщении.

Путин заверил, что Россия была и остаётся надёжным партнёром Шри-Ланки в борьбе с международным терроризмом. Он также выразил надежду на то, что исполнители и заказчики столь жестокого и циничного преступления понесут заслуженное наказание.

Напомним, что серия взрывов практически одновременно прогремела в гостиницах и церквях Шри-Ланки. Три из них произошли в пятизвёздочных отелях в Коломбо, остальные три — в церквях за пределами города. По последним данным, число жертв атак достигло 185 человек.