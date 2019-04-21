В Австралии двое спасателей погибли, пытаясь вытащить тонущего из воды

Шестиметровую надувную лодку с жёстким корпусом, на которой прибыли спасатели, разбило о скалы.

В австралийском штате Виктория мужчину, фотографирующего прибрежные скалы, смыло волной. К нему на помощь кинулись спасатели-добровольцы, однако сильные волны перевернули лодку с ними. О трагическом инциденте, в котором погибло два человека, сообщает полиция штата.

Погибшими оказались мужчины в возрасте 32 и 71 года. Третий спасатель, а также один турист были доставлены в больницу на аварийном вертолёте.

У выжившего спасателя серьёзные травмы, у туриста состояние стабильное.

В организации "Спасение жизни" рассказали, что спасатели были "очень опытными и долгое время работали в клубе спасателей в Порт-Кэмпбелле".

Министр водных ресурсов штата Виктория Лиза Невилл заявила, что после инцидента будет проведено расследование.

Буквально вчера Лайф рассказывал о трагическом случае в Омске, когда дети провалились под лёд и двое из них утонули.