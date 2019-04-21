Обнажённая активистка Femen устроила шоу на участке Зеленского — видео

На животе беременной девушки была нарисована морда свиньи, а выше сделана надпись "Свинья в мешке".

В Киеве на участке, где голосовал кандидат в президенты страны Владимир Зеленский, произошёл небольшой инцидент. Неподалёку от участка была замечена девушка с обнажённой грудью, которая выкрикивала политические лозунги.

У беременной на животе была нарисована морда свиньи, а выше сделана надпись "Свинья в мешке". Она кричала: "Хватит насиловать страну".

Напомним, что сегодня на Украине выбирают президента страны. Кандидатов на высший пост двое: шоумен Владимир Зеленский, который уже отдал свой голос, и действующий глава Незалежной Пётр Порошенко. За ходом голосования и всеми самыми свежими и интересными новостями вы можете следить в текстовой трансляции Лайфа.