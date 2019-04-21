Лавров считает, что выводы о политике Зеленского на посту президента делать рано

Глава МИДа предпочитает сейчас "не вчитываться в те декларации, которые звучат из штаба" кандидата.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает преждевременными прогнозы относительно политики Владимира Зеленского в случае его избрания президентом Украины.

— Я бы не стал сейчас делать какие-то далеко идущие окончательные выводы в отношении того, какой будет политика Владимира Зеленского, если он будет избран президентом, — сказал глава МИДа в программе "Главное с Ольгой Беловой" на телеканале "Звезда".

По мнению Лаврова, исходя из предвыборных заявлений Петра Порошенко и Владимира Зеленского, создаётся впечатление, что главное для кандидатов сейчас — победа. Министр не считает нужным "вчитываться в те декларации, которые звучат из штаба" Зеленского, которому все наблюдатели прочат президентское кресло.

Напомним, сегодня, 21 апреля, на Украине проходит второй тур выборов президента. В бюллетенях значатся действующий глава государства Пётр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский. Согласно данным соцопросов, кандидата-шоумена готовы поддержать более 70% украинцев, а его оппонента — около 25%.