СМИ: На Шри-Ланке прогремел седьмой взрыв

Седьмой за сегодняшний день взрыв прогремел на Шри-Ланке. На этот раз бомба сдетонировала в одной из гостиниц Дехивалы — пригорода Коломбо. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на полицию.
Breaking News - An explosion reported at a hotel opposite Dehiwala Zoo. Two People dead - Police #Lka #Srilanka #SriLankablasts pic.twitter.com/4NLJr53EXM— DANUSHKA ARAVINDA (@DANUSHKAARAVIND) 21 апреля 2019 г.
По предварительным данным, два человека погибли на месте, более 20 получили ранения различной степени тяжести.
Update - Two persons reportedly dead following an explosion at a hotel opposite Dehiwala Zoo; #Dehiwala Zoo temporarily closed #PrayforSriLanka #Srilanka #lka pic.twitter.com/CQZyFc238q— Priyatharshan 🌏 (@priyatharshan1) 21 апреля 2019 г.
Ранее сообщалось, что шесть взрывов практически одновременно прогремели в гостиницах и церквях Шри-Ланки. Три из них произошли в пятизвёздочных отелях в Коломбо, остальные три — в церквях за пределами города. По последним данным, число жертв атак достигло 185 человек.
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