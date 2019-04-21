СМИ: На Шри-Ланке прогремел седьмой взрыв

По предварительным данным, в результате ЧП два человека погибли, более 20 пострадало.

Седьмой за сегодняшний день взрыв прогремел на Шри-Ланке. На этот раз бомба сдетонировала в одной из гостиниц Дехивалы — пригорода Коломбо. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на полицию.

По предварительным данным, два человека погибли на месте, более 20 получили ранения различной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что шесть взрывов практически одновременно прогремели в гостиницах и церквях Шри-Ланки. Три из них произошли в пятизвёздочных отелях в Коломбо, остальные три — в церквях за пределами города. По последним данным, число жертв атак достигло 185 человек.