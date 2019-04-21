Украинский генерал предложил захватить часть России в случае её распада

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Украинский генерал предложил захватить часть России в случае её распада

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Игорь Романенко. Фото: ©РИА Новости/Александр Максименко

Игорь Романенко считает, что для развала страны должны сложиться "определённые условия".

Генерал-лейтенант и бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко считает, что Украина должна захватить российские территории, сообщает портал "Главред".

Этот момент Украине, конечно же, нужно будет использовать, — заявил он.

Как считает Романенко, "должны сложиться определённые условия" для распада России. Если это произойдёт, Украине будет необходимо извлечь выгоду из такой ситуации.

Ранее генерал заявил, что у России есть план по захвату юга и востока Украины. Также он заявлял, что у Украины могут появиться ракеты, способные достать до Урала. За это его назвали треплом.

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