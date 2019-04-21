В Варшаве выстроилась очередь из сотен украинцев к избирательному участку

Большие очереди с самого утра наблюдаются в ещё одном польском городе — Кракове.

Более 500 граждан Украины выстроились в очередь перед посольством страны в Варшаве для того, чтобы проголосовать во втором туре выборов президента Незалежной. Об этом сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что среди стоящих в очереди можно услышать жаркие дебаты между сторонниками разных кандидатов.

Всего в Польше открыто четыре избирательных участка. Большой интерес к выборам можно наблюдать и в Кракове, где также выстроилась большая очередь.

Напомним, что сегодня на Украине выбирают президента страны. Кандидатов на высший пост двое: шоумен Владимир Зеленский, который уже отдал свой голос, и действующий глава Незалежной Пётр Порошенко. За ходом голосования и всеми самыми свежими и интересными новостями вы можете следить в текстовой трансляции Лайфа.