Матвиенко: РФ категорически осуждает варварские теракты на Шри-Ланке

На острове прогремело восемь взрывов. По предварительным данным, погибло 185 человек.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия категорически осуждает теракты на Шри-Ланке, которые привели к гибели ни в чём не повинных людей.

— Мы категорически осуждаем варварские террористические акты, которые были направлены против ни в чём не повинных людей, пришедших в храмы, чтобы отпраздновать святой для каждого христианина праздник — Пасху, — передаёт РИА "Новости" текст телеграммы, которую направила Матвиенко председателю парламента Шри-Ланки Кару Джаясурие.

Также спикер Совфеда выразила глубочайшие соболезнования народу Шри-Ланки и надежду, что преступники за такую бесчеловечную расправу понесут самое серьёзное наказание.

Напомним, в Шри-Ланке практически одновременно прогремело шесть взрывов во время празднования Пасхи в церквях и отелях. Позже стало известно о седьмом взрыве. Бомба сдетонировала в одной из гостиниц Дехивалы — пригорода Коломбо. Ещё через полчаса сообщили о восьмом взрыве в жилом комплексе. Число погибших превысило 180 человек.