В Шри-Ланке прогремел восьмой взрыв

Восьмой взрыв прогремел в столице Шри-Ланки. Об этом сообщает AFP со ссылкой на полицию.

По данным телеканала News 1st, взрыв произошёл в жилом комплексе в пригороде Коломбо — Дематагоде.

О погибших и пострадавших в результате восьмого с начала дня взрыва не сообщается.

Напомним, что предпоследний, седьмой взрыв раздался приблизительно полчаса назад в одной из гостиниц Дехивалы — пригорода Коломбо.

Как сообщалось ранее, шесть других взрывов прогремели практически одновременно в гостиницах и церквях Шри-Ланки. Трагедия произошла во время празднования Пасхи. По последним данным, число жертв атак достигло 185 человек.