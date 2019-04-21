Задержан юноша, который гулял по крыше Посольства Венесуэлы в Москве

Сотрудники полиции задержали 20-летнего молодого человека, который гулял по крыше Посольства Венесуэлы во 2-м Троицком переулке в Москве. Друг рассказал телеграм-каналу Life Shot, что юноша поссорился с девушкой и таким поступком пытался привлечь к себе внимание.

На крыше он созванивался с возлюбленной, а спустя несколько часов сам спустился. Внизу "Ромео" осмотрели врачи, после чего правоохранители забрали его в отдел для разъяснений.