Задержан юноша, который гулял по крыше Посольства Венесуэлы в Москве

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Задержан юноша, который гулял по крыше Посольства Венесуэлы в Москве

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Сотрудники полиции задержали 20-летнего молодого человека, который гулял по крыше Посольства Венесуэлы во 2-м Троицком переулке в Москве. Друг рассказал телеграм-каналу Life Shot, что юноша поссорился с девушкой и таким поступком пытался привлечь к себе внимание.

На крыше он созванивался с возлюбленной, а спустя несколько часов сам спустился. Внизу "Ромео" осмотрели врачи, после чего правоохранители забрали его в отдел для разъяснений.

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