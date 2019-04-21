Медик назвал причины, по которым россиянки рожают всё позже

В РФ всё чаще перенимают стиль Запада и Северной Америки и откладывают создание семьи.

Всё больше российских женщин стали создавать семьи и рожать первого ребёнка после 30 лет. Это отметил директор НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова Геннадий Сухих в интервью "Вечерней Москве".

— Девушки получают одно-два образования, делают карьеру и откладывают эти вещи на после 30–35 лет. К сожалению, рождение первого ребёнка у нас в лучшем случае в 28–32 года, — рассказал Сухих.

По мнению медика, женщины повторяют стиль жизни Запада и Северной Америки, что отрицательно сказывается на демографических показателях страны. Кроме того, на рождаемость сильно повлиял демографический кризис 1990-х годов.

Сухих считает, что исправить ситуацию можно путём введения материнского капитала за первого ребёнка, условием выплаты которого будет возраст матери до 25 лет.

По данным Росстата, в 2018 году рождаемость в стране уменьшилась на 5%. В связи с этим программу материнского капитала собирались продлить до 2024 года.