Турчинов сравнил Порошенко с Иисусом Христом

Таким сравнением он хотел показать бесполезность симпатий толпы и склонность к их переменчивости.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов на своей странице в "Фейсбуке" сравнил действующего президента Петра Порошенко с Иисусом Христом.

— Многие знают библейскую историю о том, как радовался народ, когда Иисус въезжал на осле в Иерусалим. Как Ему кричали "Осанна!" и бросали под ноги одежду и пальмовые ветви те же люди, которые уже через несколько дней, не дождавшись желанных чудес, дармовой пищи, лечения и быстрых побед, требовали Его распять, — написал Турчинов.

Он отметил, что симпатия толпы имеет тенденцию очень быстро меняться и сравнил этот сюжет с происходящим ныне на Украине, где многие жители надеются при помощи чуда изменить свою жизнь.

Турчинов также заявил, что, как и две тысячи лет назад, люди не понимают Христа, который пришёл в мир не для того, чтобы развлекать, а чтобы дать людям свободу.

Напомним, что сегодня на Украине выбирают президента страны. Кандидатов на высший пост двое: шоумен Владимир Зеленский и действующий глава Незалежной Пётр Порошенко. За ходом голосования и всеми самыми свежими и интересными новостями вы можете следить в текстовой трансляции Лайфа.