Украинец умер прямо на избирательном участке

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Украинец умер прямо на избирательном участке

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Фото: © Facebook/Політична партія "Наші"

В Тернопольской области Украины пожилой мужчина скончался на избирательном участке. О смерти гражданина 1944 года рождения сообщает МВД Украины на своей странице в "Фейсбуке". Подробности происшествия не приводятся.

Напомним, сегодня на Украине проходит второй тур президентских выборов, в который прошли шоумен Владимир Зеленский и действующий президент страны Пётр Порошенко. Лайф ведёт текстовую трансляцию самых важных событий с выборов.

И Владимир Зеленский, и Пётр Порошенко уже проголосовали.

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