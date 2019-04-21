Украинец умер прямо на избирательном участке

В Тернопольской области Украины пожилой мужчина скончался на избирательном участке. О смерти гражданина 1944 года рождения сообщает МВД Украины на своей странице в "Фейсбуке". Подробности происшествия не приводятся.

Напомним, сегодня на Украине проходит второй тур президентских выборов, в который прошли шоумен Владимир Зеленский и действующий президент страны Пётр Порошенко. Лайф ведёт текстовую трансляцию самых важных событий с выборов.

И Владимир Зеленский, и Пётр Порошенко уже проголосовали.