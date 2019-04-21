Названа пятёрка самых доступных универсалов в России

За самую простую комплектацию победителя рейтинга покупателям придётся отдать лишь около 460 тысяч рублей.

Эксперты портала CarsWeek составили пятёрку самых доступных универсалов на российском рынке.

На вершине списка оказались сразу три представителя российского бренда LADA. Самым доступным из них стала Granta в универсал-кузове. Наиболее простая комплектация опустошит кошелёк покупателя на 462 тысячи рублей. Следом расположилась LADA Largus, цены на которую стартуют с отметки в 591 тысячу. Тройку замыкает LADA Vesta SW, за которую попросят от 677 тысяч рублей.

Также в список попали Ford Focus (универсал), продажи которого ещё продолжаются на российском рынке, и KIA Cee'd SW. Добавим, что цены на "корейца" начинаются с отметки в 1,1 млн рублей.

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