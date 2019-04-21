Названа пятёрка самых доступных универсалов в России

Эксперты портала CarsWeek составили пятёрку самых доступных универсалов на российском рынке.
На вершине списка оказались сразу три представителя российского бренда LADA. Самым доступным из них стала Granta в универсал-кузове. Наиболее простая комплектация опустошит кошелёк покупателя на 462 тысячи рублей. Следом расположилась LADA Largus, цены на которую стартуют с отметки в 591 тысячу. Тройку замыкает LADA Vesta SW, за которую попросят от 677 тысяч рублей.
Также в список попали Ford Focus (универсал), продажи которого ещё продолжаются на российском рынке, и KIA Cee'd SW. Добавим, что цены на "корейца" начинаются с отметки в 1,1 млн рублей.
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