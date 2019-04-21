Нурмагомедов пригрозил избить Порье

Поединок между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе и американцем Дастином Порье состоится в сентябре.

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался об американце Дастине Порье, поединок с которым состоится в сентябре.

Нурмагомедов заявил, что его впечатлил последний бой американца с Максом Холлоуэем, и отметил, что тот хорошо действует в партере. Однако российский спортсмен не намерен уступать Порье в предстоящем поединке.

— Что касается нашего с ним боя, я должен избить его. Сделать то же самое, что делаю со всеми остальными. Уважаю Дастина как бойца и человека, но, когда мы войдём в клетку, я должен буду его избить. Сейчас я сфокусирован на сентябре, у нас получится отличный бой, — приводит MMA Fighting слова российского спортсмена.

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