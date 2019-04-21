Пушков ответил на слова украинского генерала о желании захватить часть России

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Пушков ответил на слова украинского генерала о желании захватить часть России

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Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Сенатор высмеял нападки "страны без истории, с "героями" типа Мазепы и Бандеры".

Российский сенатор Алексей Пушков посоветовал украинским властям обратить внимание на ситуацию в своей стране, вместо того чтобы мечтать о развале России. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Украинские министры и генералы всё зарятся на наши земли, мечтают о развале России. Лучше бы об опасности развала Украины подумали: там всё намного более шатко, чем в России, — пишет Пушков.

Также он назвал Украину "страной без истории", с псевдогероями наподобие Мазепы и Бандеры, которые пытаются "присвоить себе Чайковского и Репина".

Ранее Пушков прокомментировал решение суда иску против Владимира Зеленского.

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