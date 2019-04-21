Пушков ответил на слова украинского генерала о желании захватить часть России

Сенатор высмеял нападки "страны без истории, с "героями" типа Мазепы и Бандеры".

Российский сенатор Алексей Пушков посоветовал украинским властям обратить внимание на ситуацию в своей стране, вместо того чтобы мечтать о развале России. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

— Украинские министры и генералы всё зарятся на наши земли, мечтают о развале России. Лучше бы об опасности развала Украины подумали: там всё намного более шатко, чем в России, — пишет Пушков.

Также он назвал Украину "страной без истории", с псевдогероями наподобие Мазепы и Бандеры, которые пытаются "присвоить себе Чайковского и Репина".

Украинские министры и генералы все зарятся на наши земли, мечтают о развале России. Лучше бы об опасности развала Украины подумали: там все намного более шатко, чем в России. Страна без истории, с «героями» типа Мазепы и Бандеры, пытающаяся присвоить себе Чайковского и Репина... — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 21 апреля 2019 г.

Ранее Пушков прокомментировал решение суда иску против Владимира Зеленского.