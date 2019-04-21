Facebook, Viber и WhatsApp заблокировали в Шри-Ланке после взрывов

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Facebook, Viber и WhatsApp заблокировали в Шри-Ланке после взрывов

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Фото © Pixabay

В Шри-Ланке после серии взрывов временно заблокирована работа соцсетей и мессенджеров, таких как Facebook, WhatsApp и Viber. Об этом сообщает новостной портал Ada Derana.

По последним данным, в результате взрывов погибло 185 человек, в том числе 35 иностранцев. Кроме того, 482 раненых находятся в больницах с различными ранениями. Прогремело уже восемь взрывов. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования.

Ранее Лайф показал на видео момент восьмого взрыва.

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