Ранее в стране ввели комендантский час с 18:00 21 апреля до 6:00 22 апреля по местному времени.

Посольство РФ в Шри-Ланке усилило меры безопасности после серии взрывов в столице и его пригородах. Жертвами терактов уже стали 185 человек и почти 500 получили ранения.

— Посольство России принимает меры по усилению безопасности, в том числе охрану силами местных правоохранительных структур, — цитирует представителя дипмиссии РИА "Новости".

Напомним, три взрыва произошли в пятизвёздочных отелях в Коломбо, ещё три — в церквях за пределами города, седьмой — в одной из гостиниц Дехивалы, восьмой — в жилом комплексе в Дематагоде. После последнего правительство ввело в Шри-Ланке комендантский час с 18:00 21 апреля до 6:00 22 апреля по местному времени.