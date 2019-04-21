Умер "голос петербургского метро" Михаил Быков

Умер советский и российский телеведущий Михаил Быков, которого называли "голосом петербургского метро". Диктору Ленинградского телевидения было 73 года. Об этом сообщают "Невские новости" со ссылкой на дочь журналиста.

Михаил Быков озвучивал киножурналы "Ленинградская хроника" и "Панорама ТВ", работал на "Пятом канале", а также вёл передачи "Седьмая студия" и "Региональные новости". Кроме того, с 1970-х годов он являлся голосом петербургского метрополитена — озвучивал объявления и ролики.