Взрывы в Шри-Ланке могли устроить террористы-смертники

У следствия уже есть данные о личности нескольких человек, которые взорвали бомбы с веществом С-4 в кафе и коридоре отеля.

Серию взрывов, которые прогремели сегодня в церквях и гостиницах Шри-Ланки, могли устроить террористы-смертники. Об этом сообщает Daily Mirror, ссылаясь на источники, знакомые с расследованием.

Так, в одном из случаев 20 апреля в номер в отеле Shangri-La заселились два человека. В нём позднее произошёл взрыв, а записи показали, что подозреваемые взорвали бомбы в кафе и коридоре отеля. По версии следователей, для взрыва в гостинице использовалось вещество С-4.

Национальность подозреваемых неизвестна.

Напомним, что сегодня в Шри-Ланке прогремела серия взрывов. По последним данным, всего их было восемь. Жертвами атак стали 185 человек, ещё 500 получили ранения. После серии взрывов временно заблокирована работа соцсетей и мессенджеров, таких как Facebook, WhatsApp и Viber, а также введён комендантский час с 18:00 21 апреля до 6:00 22 апреля.