В Архангельской области утонули четверо рыбаков

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В Архангельской области утонули четверо рыбаков

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Фото: © РИА "Новости"/Игорь Онучин

Установить это удалось после того, как сотрудники ГИМС обнаружили рыбацкие вещи, плавающие в полынье.

В озере Лаче в Каргопольском районе на юге Архангельской области утонули четверо рыбаков. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Сотрудники ГИМС нашли рыбацкие вещи, плавающие в полынье. Вскоре выяснилось, что на рыбалку мужчины отправились утром при помощи мотобуксировщика.

В МЧС также напомнили, что в регионе действует запрет выхода на лёд.

Ранее Лайф рассказывал, что в Омске четверо детей провалились под лёд, двое из них погибли.

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