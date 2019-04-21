В Архангельской области утонули четверо рыбаков

В озере Лаче в Каргопольском районе на юге Архангельской области утонули четверо рыбаков. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Сотрудники ГИМС нашли рыбацкие вещи, плавающие в полынье. Вскоре выяснилось, что на рыбалку мужчины отправились утром при помощи мотобуксировщика.
В МЧС также напомнили, что в регионе действует запрет выхода на лёд.
Ранее Лайф рассказывал, что в Омске четверо детей провалились под лёд, двое из них погибли.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени