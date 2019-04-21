Пользователи Сети раскритиковали "Ниву" за полтора миллиона

Комментаторы назвали переделку авто "колхозной", а также отметили, что это может стать "самым бездарным" вложением денег.

Тюнинг-ателье "Сервис-центр 999" из Нальчика на своём YouTube-канале презентовало тюнингованную версию автомобиля "Нива", которую оценили в полтора миллиона рублей.

Автомобиль получил уникальный низкий обвес, наличие которого автоматически умножает на ноль все его бездорожные характеристики. Кроме того, бросаются в глаза и колёса с огромными легкосплавными дисками.

Существеннее всего изменился внедорожник внутри. В салоне изменилась центральная консоль, появилась улучшенная мультимедийная система, а сиденья обшили кожей для большего комфорта водителя и пассажиров.

Однако зрители оценили все переделки явно не так, как того желали умельцы из Нальчика.

За работу "+", но это бессмысленно — это как была "Нива", так и осталась, только теперь колхозная "Нива" Mort nes

Также некоторые отмечают, что детали для тюнинга были использованы слишком дешёвые, а кто-то и вовсе считает, что тратить на такое деньги даже не стоит.