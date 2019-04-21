Лавров: России не за что извиняться

Министр иностранных дел напомнил, что РФ действует в рамках международного права и устава ООН.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что России не за что извиняться, если "кто-то сейчас встал в позу обиженных и ждёт от нас каких-то извинений".

— Мы делаем всё, что отвечает международному праву, уставу ООН. Мы уважаем право любого народа самому определять свою судьбу. Это распространяется на права национальных меньшинств, будь то в Крыму или где угодно. К диалогу мы готовы всегда, — рассказал министр в программе "Главное с Ольгой Беловой" на канале "Звезда".

Напомним, отношения России и западных стран резко ухудшились, когда после референдума Крым воссоединился с Россией.

Ранее Лавров рассказал, почему Россия признала выборы на Украине в 2014 году.