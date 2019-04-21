В МИД РФ заявили, что россияне не пострадали при взрывах в Шри-Ланке

В дипведомстве также выразили соболезнования родственникам погибших и пострадавших.

По предварительным данным, россияне не пострадали в результате серии взрывов в Шри-Ланке. Об этом говорится в комментарии МИД РФ.

— По предварительным данным, наших соотечественников среди пострадавших нет. Посольство России в Шри-Ланке находится в контакте с местными правоохранительными органами и готово оказать российским гражданам любую необходимую поддержку, — говорится в сообщении.

В дипведомстве также выразили соболезнования родственникам погибших и пострадавших и выразили недовольство "бесчеловечной вылазкой террористов", которой не может быть оправдания.

На Смоленской площади обратили внимание, что трагедия в очередной раз показывает необходимость всеобщей консолидации усилий по борьбе с международным терроризмом.

Напомним, что сегодня в Шри-Ланке прогремела серия взрывов. По последним данным, всего их было восемь. Жертвами атак стало 185 человек, ещё 500 получили ранения.