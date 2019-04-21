Президент Эстонии отказалась признать русский язык угрозой для сограждан

Лидер страны считает, что, даже если у соседних государств есть разногласия, необходимо продолжать диалог.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что русский язык не может быть угрозой для граждан её страны.

— Ни один язык не является угрозой. Я всегда говорю журналистам, которые думают, что мы, эстонцы, считаем русскоговорящих теми, кто ненавидит демократию, что это неправда, — высказалась Кальюлайд в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

Президент считает русскоязычное меньшинство в Эстонии "людьми, которые любят свою свободу, независимо от того, на каком языке говорят".

Кальюлайд прибыла в Москву на этой неделе, приняла участие в церемонии открытия отреставрированного здания Эстонии, а также встретилась с президентом России Владимиром Путиным. Визит президента Эстонии в столицу России раскритиковали в соседней Литве.