Зеленского обвинили в нарушении закона о тайне голосования

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Зеленского обвинили в нарушении закона о тайне голосования

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский нарушил закон о тайне голосования, показав свой бюллетень журналистам. Об этом сообщает украинский "Пятый канал".

Отмечается, что по закону избиратель не может фотографировать или демонстрировать документ после того, как он его заполнил.

<p>Фото: © РИА Новости</p>

Напомним, что сегодня на Украине выбирают президента страны. Кандидатов на высший пост двое: шоумен Владимир Зеленский, который уже отдал свой голос, и действующий глава Незалежной Пётр Порошенко. За ходом голосования и всеми самыми свежими и интересными новостями вы можете следить в текстовой трансляции Лайфа.

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