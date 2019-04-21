Зеленского обвинили в нарушении закона о тайне голосования

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский нарушил закон о тайне голосования, показав свой бюллетень журналистам. Об этом сообщает украинский "Пятый канал".

Отмечается, что по закону избиратель не может фотографировать или демонстрировать документ после того, как он его заполнил.

Напомним, что сегодня на Украине выбирают президента страны. Кандидатов на высший пост двое: шоумен Владимир Зеленский, который уже отдал свой голос, и действующий глава Незалежной Пётр Порошенко. За ходом голосования и всеми самыми свежими и интересными новостями вы можете следить в текстовой трансляции Лайфа.