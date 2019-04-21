Патриарх Кирилл заявил, что появление Вселенной нельзя объяснить наукой

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что науке никогда не удастся объяснить зарождение Вселенной. Об этом он рассказал во время воскресной службы в храме Христа Спасителя, сообщает ТАСС.
— Как бы ни объясняли и как бы ни описывали этот дивный божественный акт творения — никогда не опишут всего нынешние многие учёные, горделиво считающие себя теми, кто познал тайны бытия и не нашёл в них Бога, — сказал патриарх.
По его мнению, сегодня учёные "имеют ничтожно малое понятие о Вселенной", и в будущем все другие попытки познать мир будут составлять "незначительную часть от всего объёма божественной тайны".
По мнению патриарха, невозможно объяснить теорию Большого взрыва лишь научными терминами без "божественного акта творения".
— Язык не поворачивается у тех, которые считают, что разумом можно всё объяснить и таким образом вытеснить Бога из человеческого сознания, — сказал он.
Ранее учёные назвали точную дату гибели Вселенной.
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