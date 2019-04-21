Патриарх Кирилл заявил, что появление Вселенной нельзя объяснить наукой

По его мнению, любые попытки полностью познать мир с помощью разума тоже будут неудачными.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что науке никогда не удастся объяснить зарождение Вселенной. Об этом он рассказал во время воскресной службы в храме Христа Спасителя, сообщает ТАСС.

— Как бы ни объясняли и как бы ни описывали этот дивный божественный акт творения — никогда не опишут всего нынешние многие учёные, горделиво считающие себя теми, кто познал тайны бытия и не нашёл в них Бога, — сказал патриарх.

По его мнению, сегодня учёные "имеют ничтожно малое понятие о Вселенной", и в будущем все другие попытки познать мир будут составлять "незначительную часть от всего объёма божественной тайны".

По мнению патриарха, невозможно объяснить теорию Большого взрыва лишь научными терминами без "божественного акта творения".

— Язык не поворачивается у тех, которые считают, что разумом можно всё объяснить и таким образом вытеснить Бога из человеческого сознания, — сказал он.

Ранее учёные назвали точную дату гибели Вселенной.