Патриарх Кирилл заявил, что появление Вселенной нельзя объяснить наукой

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Патриарх Кирилл заявил, что появление Вселенной нельзя объяснить наукой

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

По его мнению, любые попытки полностью познать мир с помощью разума тоже будут неудачными.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что науке никогда не удастся объяснить зарождение Вселенной. Об этом он рассказал во время воскресной службы в храме Христа Спасителя, сообщает ТАСС.

— Как бы ни объясняли и как бы ни описывали этот дивный божественный акт творения — никогда не опишут всего нынешние многие учёные, горделиво считающие себя теми, кто познал тайны бытия и не нашёл в них Бога, — сказал патриарх.

По его мнению, сегодня учёные "имеют ничтожно малое понятие о Вселенной", и в будущем все другие попытки познать мир будут составлять "незначительную часть от всего объёма божественной тайны".

По мнению патриарха, невозможно объяснить теорию Большого взрыва лишь научными терминами без "божественного акта творения".

Язык не поворачивается у тех, которые считают, что разумом можно всё объяснить и таким образом вытеснить Бога из человеческого сознания, — сказал он.

Ранее учёные назвали точную дату гибели Вселенной.

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