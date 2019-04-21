Трамп по ошибке сообщил о 138 миллионах погибших при взрывах в Шри-Ланке

Этот твит быстро удалили и опубликовали новый, но многие успели зафиксировать досадную оплошность лидера США.

Президент США Дональд Трамп, принося соболезнования Шри-Ланке в связи с серией взрывов, по ошибке написал в "Твиттере" о "138 миллионах погибших" в результате терактов.

— Искренние соболезнования народу Шри-Ланки из-за ужасных террористических атак на церкви и гостиницы, в результате которых погибло по меньшей мере 138 миллионов человек и сильно пострадало 600 человек. Мы готовы помочь! — написал хозяин Белого дома.

Позже пост с ужасной опечаткой был удалён, а в аккаунте американского президента появилось новое сообщение с соболезнованиями в адрес народа Шри-Ланки. Однако скриншоты предыдущего поста уже разошлись по Сети.

Напомним, что сегодня в Шри-Ланке прогремела серия взрывов. По последним данным, всего их было восемь. Жертвами атак стали 185 человек, в том числе 35 иностранцев. Кроме того, 482 раненых находятся в больницах с различными ранениями.