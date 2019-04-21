Жена рассказала о состоянии Дмитрия Быкова

Супруга поделилась в "Фейсбуке" хорошими новостями о состоянии писателя и журналиста Дмитрия Быкова, который находится в больнице с 17 апреля. По словам Ирины, её мужа перевели на самостоятельное дыхание.
— Переведён на самостоятельное дыхание, — говорится в сообщении.
Как ранее писал Лайф, 17 апреля в Уфе Дмитрию Быкову резко стало плохо. Врачи ввели его в искусственную кому. Также сообщалось, что Быков будет проходить дальнейшее лечение в столичной клинике и ранее его доставили в Москву.
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