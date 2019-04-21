Семь человек задержали по подозрению в связи со взрывами в Шри-Ланке

В Шри-Ланке задержали семь человек по подозрению в причастности к серии взрывов, прогремевших сегодня. Об этом в " Т виттере" написал министр экономических реформ страны Харша де Силва.

В сообщении он сослался на министра средств связи и массовой информации Рувана Вийевардене.

Напомним, что сегодня в Шри-Ланке прогремела серия взрывов. По последним данным, всего их было восемь. Жертвами атак стали 185 человек, в том числе 35 иностранцев. Кроме того, 482 человека находятся в больницах с различными ранениями.