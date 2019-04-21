Власти Украины привели авиацию в полную боеготовность

В обеспечении безопасности в день выборов президента участвует также более 133 тысяч сотрудников правоохранительных органов.

МВД Украины приведены в полную военную готовность и готовы к внештатным ситуациям в связи с проведением второго тура президентских выборов. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

По словам замминистра, за безопасностью следят более 133 тысяч правоохранителей, из личного состава привлечены оперативные группы, взрывотехники и другие подразделения.

— В боевую готовность переведена авиация подразделений МВД, — сообщил Яровой.

Напомним, что сегодня на Украине выбирают президента страны. Кандидатов на высший пост двое — шоумен Владимир Зеленский и действующий глава Незалежной Пётр Порошенко. За ходом голосования и всеми самыми свежими и интересными новостями вы можете следить в текстовой трансляции Лайфа.