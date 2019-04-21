Елизавета II отмечает 93-й день рождения

Обычно 21 апреля начинается с артиллерийского залпа военных сил Соединённого Королевства, но в этом году его перенесли на завтра.

Королева Великобритании Елизавета II отмечает сегодня, 21 апреля, свой 93-й день рождения. Поскольку торжество совпало с Пасхой, монарх вместе со всей семьёй приняла участие в службе в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Обычно день рождения королевы начинается с артиллерийского залпа военных сил Соединённого Королевства, однако в этом году его перенесли на 22 апреля. Салюты завтра в полдень прогремят также в лондонском Гайд-парке, Тауэре и Виндзоре.

К слову, у британских монархов есть давняя традиция — отмечать два дня рождения — фактический и официальный. 21 апреля Елизавета II празднует первый из них, а второй будет в одну из суббот июня. Каждый год дата официального праздника меняется.