Защитник ЦСКА Дивеев получил закрытую черепно-мозговую травму

Молодой армеец столкнулся в своей штрафной с одноклубником Якой Бийолом, после чего покинул поле на носилках.

Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму у 19-летнего защитника московского ЦСКА Игоря Дивеева после дерби с "Локомотивом". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Также медики обнаружили у защитника ушибленно-рваную рану верхней губы. Отметим, что повреждения молодой армеец получил после столкновения с одноклубником Якой Бийолом в своей штрафной. После этого он покинул поле на носилках.

Напомним, в столичном дерби "Локомотив" и ЦСКА не сумели определить победителя, обменявшись голами в первом тайме. На мяч "железнодорожника" Хёведеса гости ответили точным выстрелом Фёдора Чалова.