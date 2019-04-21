В Ленобласти Lexus сбил инспектора ДПС — видео

Иномарка протаранила сотрудника дорожной полиции, когда он оформлял документы на другого водителя.

На Киевском шоссе в Ленинградской области инспектора ДПС сбил Lexus RX-300, когда сотрудник дорожной полиции оформлял документы на другого водителя.

Автомобиль патрульной службы был припаркован на обочине. Сотрудник ДПС собирался уже открыть дверь и сесть в салон, когда в него влетел кроссовер.

Как сообщает "Фонтанка.ру", нарушитель не скрылся с места аварии. Водитель объяснил наезд тем, что не заметил патрульных.

Пострадавший сотрудник находится под наблюдением врачей — есть подозрения на перелом ноги. Водителя иномарки допрашивают.

Ранее Лайф сообщал, что сбивший в Москве сотрудника ДПС таксист арестован на два месяца.