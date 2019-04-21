Число жертв взрывов в Шри-Ланке превысило 200 человек

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Число жертв взрывов в Шри-Ланке превысило 200 человек

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Фото: © ghgossip.com

Число погибших в результате восьми взрывов в церквях и отелях в столице Шри-Ланки и его пригородах увеличилось до 207 человек. Данные о количестве жертв приводит местный портал Ada Derana со ссылкой на полицию.

Напомним, что сегодня в Шри-Ланке прогремела серия взрывов. По последним данным, всего их было восемь. Ранее СМИ сообщали о 185 погибших и почти 500 пострадавших. По подозрению в причастности ко взрывам уже задержаны семь человек.

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