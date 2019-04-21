Установлены организаторы взрывов в Шри-Ланке

Власти заверили, что будет сделано всё возможное, чтобы виновные были привлечены к ответственности в ближайшее время.

Власти Шри-Ланки вычислили виновных во взрывах, прогремевших в стране сегодня. Об этом сообщает издание The Straits Times со ссылкой на министра обороны страны Рувана Вийевардена.

— В настоящее время к расследованию привлечены сотрудники полиции, военнослужащие. Мы рассчитываем, что все те, кто стоит за случившимися террористическими атаками, будут привлечены к ответственности как можно скорее, — заявил министр.

Он также добавил, что правительство "предпримет все необходимые для этого шаги". Организаторы будут преследоваться вне зависимости от их религии.

Как ранее сообщило агентство France-Presse, представитель полиции Шри-Ланки подтвердил, что восьмой взрыв, в результате которого погибли трое полицейских, был совершён смертником.

В воскресенье в столице Шри-Ланки прогремела серия взрывов. По последним данным, число жертв взрывов увеличилось до 207. По подозрению в причастности к организации терактов было задержано семь человек.