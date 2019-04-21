В аэропорту Шереметьево потеряли багаж зарубежных детей-хоккеистов

Среди тех, кто попал в данную ситуацию, оказалось несколько представителей команд из Латвии и Китая.

Зарубежные участники международного детского хоккейного турнира, который пройдёт в Сочи с 22 по 25 апреля, не получили свой багаж, прибыв в московский аэропорт Шереметьево. Об этом сообщает Mash.

Отмечается, что эту воздушную гавань команды использовали в качестве стыковочного пункта по пути к месту проведения соревнований. При этом пользовались они услугами авиакомпании "Аэрофлот".

Сейчас представители авиакомпании пытаются сделать всё возможное, чтобы не оставить детей без их вещей. Печальная участь постигла представителей команд "Динамо" из Риги и "Куньлунь Ред Стар" из Пекина. Один из игроков рижской команды рассказал Лайфу, что сами ребята думают по этому поводу.

— Пока что надо думать, как сумку вернуть. По-другому никак, — грустно отметил один из юных хоккеистов, добавив, что без багажа осталось четыре-пять человек.