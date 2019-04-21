В Грузии акция против строительства ГЭС переросла в столкновения с полицией

В МВД отрицают применение резиновых пуль и слезоточивого газа против участников митинга.

Митинг нескольких сотен жителей села Биркиани Панкисского ущелья грузинского края Кахетии превратился в столкновения с сотрудниками полиции. Об этом сообщает грузинское информационное агентство Interpressnews.

По данным агентства, причиной недовольства людей стало строительство гидроэлектростанции "Хадори ГЭС — 3".

Полиция использовала слезоточивый газ и резиновые пули, в результате пострадало несколько человек, трое из них были доставлены в больницу. В ущелье рядом с селом была установлена полицейская техника специального назначения.

В МВД отрицают использование газа и пуль и заявляют, что полицейские находятся в ущелье для того, чтобы обеспечить безопасность сотрудникам компании, которая строит ГЭС.

Заместитель главы МВД Грузии Кахабер Сабанадзе предложил участникам митинга провести переговоры и обещал приостановить строительство ГЭС. Местные жители приняли предложение и отправили своих представителей на встречу с силовиками.

Власти Грузии начали строительство "Хадори ГЭС — 3" в марте 2019 года. Жители Панкисского ущелья против создания новой гидроэлектростанции и просят остановить работы из-за вреда для экологии ущелья. Ранее строительство было приостановлено, однако возобновилось сегодня утром.