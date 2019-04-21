Ростуризм рекомендовал россиянам не покидать курортные зоны в Шри-Ланке

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Ростуризм рекомендовал россиянам не покидать курортные зоны в Шри-Ланке

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Фото: © AP Photo/Eranga Jayawardena

Также нашим соотечественникам рекомендовано проявлять бдительность и осторожность.

Ростуризм и МИД РФ рекомендовали всем россиянам, находящимся в Шри-Ланке, не покидать курортные зоны и соблюдать меры безопасности в связи с серией взрывов, прогремевших сегодня. Об этом говорится на сайте Федерального агентства по туризму.

Также нашим соотечественникам рекомендовано проявлять бдительность и осторожность, избегать мест массового скопления людей и следовать всем указаниям властей.

Напомним, что сегодня в Шри-Ланке прогремела серия взрывов. По последним данным, всего их было восемь. Число жертв уже превысило 200 человек.

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