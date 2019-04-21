В Туве задержан седьмой заключённый из девяти сбежавших

Полицейские задержали в Туве седьмого арестанта из девяти, сбежавших из изолятора временного содержания межмуниципального отдела МВД России "Барун-Хемчикский". Об этом заявила официальный представитель Министерства Ирина Волк.

Беглец был задержан во дворе одного из домов по улице Чургуй-Оола в селе Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского района.

Побег произошёл 14 апреля из изолятора в Барун-Хемчикском районе. Два беглеца напали на дежурного и несколько раз ударили его ножом, после чего открыли остальные камеры. Пострадавший полицейский был госпитализирован.

Среди беглецов — осуждённые и подследственные по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью, грабеже и разбое, а также подсудимые по статьям об убийстве и краже.