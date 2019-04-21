Число погибших при взрывах в Шри-Ланке достигло 215 человек

По меньшей мере 215 человек погибли в результате серии взрывов, прогремевших сегодня столице Шри-Ланки и его пригородах. Об этом сообщает местный портал News 1ST со ссылкой на полицию.

По предварительной информации, среди жертв террористических атак — граждане Китая, Нидерландов, США, Великобритании, Индии и Португалии. В МИД РФ сообщили, что россиян нет в числе погибших и пострадавших.

Ранее стало известно, что по подозрению в причастности к организации терактов было задержано семь человек. Не исключено, что серию взрывов могли устроить террористы-смертники. Власти Шри-Ланки заявили, что организаторы атак установлены.