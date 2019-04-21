Ветеран ВОВ едва не погиб, застряв между диваном и стеной

Дедушка не мог самостоятельно выбраться, поэтому начал из последних сил звать на помощь.

В Альметьевске спасатели помогли ветерану Великой Отечественной войны, который поздно ночью неудачно упал и застрял между диваном и стеной. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС России по Татарстану.

Дедушка не мог самостоятельно выбраться, потому начал из последних сил звать на помощь. Соседи услышали крики, но попасть в квартиру не смогли и вызвали спасателей. Прибывшие сотрудники МЧС разблокировали дверь и вызволили ветерана из "тисков". Пострадавшего после этого передали врачам.

Ранее Лайф писал, что в Сызрани группа неизвестных жестоко избила 52-летнего ветерана МВД и бросила его в подъезде.