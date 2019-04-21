Рейнджер поразил Интернет селфи с гориллами

В национальном парке Вирунга Демократической Республики Конго горные гориллы удачно вышли на селфи одного из рейнджеров по борьбе с браконьерством. Новая аватарка Матье Шамаву в Facebook моментально разошлась в Интернете.
— Просто ещё один день в офисе, — пошутил автор фотографии.
Территорию нацпарка охраняют более 600 рейнджеров. В прошлом году фотография объятий гориллы и одного из смотрителей парка также стала вирусной в Сети.
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