Рейнджер поразил Интернет селфи с гориллами

В природной резервации Вирунга отмечают, что на её территории проживает треть популяции горных горилл, находящихся под угрозой исчезновения.

В национальном парке Вирунга Демократической Республики Конго горные гориллы удачно вышли на селфи одного из рейнджеров по борьбе с браконьерством. Новая аватарка Матье Шамаву в Facebook моментально разошлась в Интернете.

— Просто ещё один день в офисе, — пошутил автор фотографии.

Территорию нацпарка охраняют более 600 рейнджеров. В прошлом году фотография объятий гориллы и одного из смотрителей парка также стала вирусной в Сети.