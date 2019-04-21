Мальчик из Белоруссии выиграл 50 тысяч гривен, спев про Зеленского

Пятилетний Тимофей Бородавкин из Витебска выиграл на украинском шоу "Рассмеши комика. Дети" 50 тысяч гривен, спев песню про Владимира Зеленского. Видео опубликовано на официальном YouTube-канале шоу.
Мальчик дошёл до заветной суммы, и ему нужна была лишь одна шутка, которой он бы смог рассмешить жюри. В этот момент его мама выкрикнула из зала: "Кузнечик, Тима, быстро кузнечик!"
В траве сидел кузнечик, в траве сидел кузнечик, Зелёненький он был. Представьте себе, представьте себе: Зеленский — президент!
Тимофей Бородавкин
В итоге он смог рассмешить зал и жюри, выиграв 50 тысяч гривен (более 120 тысяч рублей).
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени