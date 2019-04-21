Захотевшему захватить часть России украинскому генералу посоветовали лечиться

В соцсетях высмеяли генерал-лейтенанта Украины Игоря Романенко, который заявил о возможности скорого распада России и посоветовал Киеву захватить часть регионов РФ.
Некоторые пользователи выразили большое сомнение относительно возможностей украинской армии.
— У себя порядок не могут навести. Ещё что-то хотят захватить, — написал один из участников дискуссии.
— Они дальше востока Украины не проскачут, им там навешают и в Киев развернут, — написал другой.
А некоторые вовсе усомнились в здоровье генерала-лейтенанта Игоря Романенко.
— Скорее генерал развалится, чем Россия, — говорится в одном из комментариев.
Романенко также назвали "фантазёром" и посоветовали ему "лечиться, а не позорить погоны".
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