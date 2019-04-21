Захотевшему захватить часть России украинскому генералу посоветовали лечиться

Пользователи соцсетей не оценили предсказаний Игоря Романенко о скором распаде России.

В соцсетях высмеяли генерал-лейтенанта Украины Игоря Романенко, который заявил о возможности скорого распада России и посоветовал Киеву захватить часть регионов РФ.

Некоторые пользователи выразили большое сомнение относительно возможностей украинской армии.

— У себя порядок не могут навести. Ещё что-то хотят захватить, — написал один из участников дискуссии.

— Они дальше востока Украины не проскачут, им там навешают и в Киев развернут, — написал другой.

А некоторые вовсе усомнились в здоровье генерала-лейтенанта Игоря Романенко.

— Скорее генерал развалится, чем Россия, — говорится в одном из комментариев.

Романенко также назвали "фантазёром" и посоветовали ему "лечиться, а не позорить погоны".