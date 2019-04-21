Во время протестных акций в Панкисском ущелье Грузии пострадали 27 человек

Митинг нескольких сотен местных жителей перерос в столкновение с сотрудниками правоохранительных органов.

Во время протестных столкновений жителей Панкисского ущелья с полицией пострадало не меньше 27 человек. Среди пострадавших — 12 местных жителей и 15 полицейских.

— К этому времени, по нашей информации, скорая медицинская помощь была оказана 27 людям, в том числе 12 местным и 15 сотрудникам отряда специального назначения. Восемь пострадавших сотрудников МВД переведены в клиники, — передаёт ТАСС слова замглавы Департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии Мамука Челидзе.

Он также призвал местных жителей подчиняться требованиям правоохранительных органов, которые работают в рамках закона. Иначе, по словам Челидзе, полиция будет действовать "с полной строгостью".

Напомним, причиной митинга нескольких сотен жителей села Биркиани Панкисского ущелья стало строительство гидроэлектростанции "Хадори ГЭС — 3". По мнению жителей региона, этот объект окажет пагубное влияние на окружающую среду и людям придётся покинуть свои дома.