Россиянин в Шри-Ланке покинул отель незадолго до взрыва в здании

Представители Посольства РФ посетили все места ЧП, полицейские участки и проверили морги.

Гражданин России успел покинуть пятизвёздочный отель в Коломбо незадолго до взрыва в этом здании. Других россиян в зоне происшествия не оказалось, сообщили "360" в Посольстве РФ в Шри-Ланке.

— Да, в одном отеле был российский гражданин, но он вовремя уехал. Как выяснилось, он выписался из гостиницы утром этого дня и покинул город, — рассказал сотрудник посольства Игорь Ковалев, но не уточнил, о какой из трёх гостиниц идёт речь.

По его словам, сегодня представители российского посольства посетили все места, где были совершены теракты. Также они пообщались с администрацией гостиниц, побывали в полиции и морге. В списках погибших или пострадавших россиян нет.

Напомним, сегодня в Шри-Ланке произошло восемь взрывов. По последним данным, погибло 215 человек, более чем 500 получили ранения.