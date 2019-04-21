Ракетный эсминец США вошёл в порт Батуми

Американская сторона заявила, что визит корабля подчёркивает преданность США партнёрам НАТО.

В порт грузинского Батуми прибыл эсминец типа Arleigh Burke USS Ross (DDG 71). Об этом говорится в сообщении американского Посольства в Грузии.

— Визит корабля Ross ещё раз подчёркивает преданность США в отношении партнёров НАТО, способствует усилению связей с партнёрами и содействию безопасности в регионе, — говорится в сообщении.

Во время пребывания в стране члены экипажа военного корабля осмотрят достопримечательности, сыграют товарищеский матч по футболу с сотрудниками береговой охраны Грузии, а также проведут игру в баскетбол со студентами Морской академии Батуми.

Отметим, что Ross вооружён крылатыми ракетами Tomahawk, а также зенитными и противолодочными ракетами.

Ross — частый гость в Чёрном море. Он был в акватории и в прошлом году.