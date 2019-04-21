Никита Михалков подаёт в суд из-за рекламы БАДов с его фото

Кто именно дерзнул заработать на имени известного кинодеятеля, ещё предстоит выяснить.

Российский режиссёр Никита Михалков подаёт в суд на торговцев биологически активных добавок к пище, которые без разрешения используют его фото в рекламе своей продукции. Причём авторы публикаций ещё и придумали чудесную историю похудения режиссёра с помощью их средства, сообщает МК.

Усложняет судебный процесс отсутствие ответчика в деле. Кто именно дерзнул заработать на фото известного кинодеятеля, пока неизвестно. Торговцы не указали контактных данных.

Для начала режиссёр подал иск о защите чести и достоинства в Пресненский суд Москвы. После того как суд признает факт незаконного использования фото Михалкова, он сможет обратиться в полицию за помощью в поиске недобросовестных рекламщиков.

Ранее Лайф сообщал, что Никита Михалков перенёс операцию на бедре и "учится заново ходить".