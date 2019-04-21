Скорая помощь столкнулась с внедорожником на Кубани, есть погибшие

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Скорая помощь столкнулась с внедорожником на Кубани, есть погибшие

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BMW на огромной скорости влетел в спецмашину, оба автомобиля очень сильно повреждены.

Два человека погибли и ещё трое получили тяжёлые травмы в результате столкновения кареты скорой помощи и внедорожника BMW около хутора Адагун в Краснодарском крае. По данным Лайфа, в момент ДТП врачи ехали на вызов.

<p>Фото: © Life.</p>

На месте происшествия погиб водитель скорой и мужчина из иномарки. Кроме того, пострадали врач и фельдшер, а также женщина из внедорожника. Последняя была доставлена в больницу в тяжёлом состоянии. Причины смертельного ДТП, а также личности тех, кто был в BMW, пока неизвестны.

<p>Фото: © Life.</p>

<p>Фото: © Life.</p>

Ранее Лайф публиковал видео с места жуткого ДТП в Жамбылской области Казахстана, в результате которого погибло 11 человек.

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